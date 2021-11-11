В Совфеде рассказали о мерах по запуску «поведенческой перезагрузки» на финансовом рынке

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв рассказал о мерах по запуску «поведенческой перезагрузки» на финансовом рынке.
В Совфеде рассказали о мерах по запуску «поведенческой перезагрузки» на финансовом рынке
  • РИА Новости

«Поведенческая перезагрузка» на финансовом рынке — это курс на ответственное и честное обслуживание физических лиц. Её внедрение позволит повысить осведомлённость граждан об условиях финансовых продуктов, исключить возможности введения заёмщиков в заблуждение и снизить риски закредитованности», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, для решения такой задачи нужен ряд законодательных мер, в том числе законопроект, который позволит ЦБ устанавливать прямые количественные ограничения на объёмы необеспеченных потребкредитов.

«Ещё один законопроект касается ограничения применения плавающей процентной ставки по кредитам. Плавающие ставки могут представлять риск, схожий с валютными кредитами. Важно держать это под контролем», — отметил Журавлёв.

По словам сенатора, также прорабатывается законопроект по регулированию деятельности интернет-агрегаторов и аффилированных с ними лиц в рамках закона о маркетплейсах.

«Также для предотвращения недобросовестных практик ухода от контроля показателя долговой нагрузки необходимо в регулировании уделять особое внимание ограничению длинных сроков необеспеченных потребительских кредитов», — сказал он.

Ранее аналитики рассказали о темпах роста долговой нагрузки россиян.

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