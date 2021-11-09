В Сбере оценили положение российских заёмщиков
- РИА Новости
«Страна большая — возможно, есть клиенты и сегменты, где сейчас есть повышенная долговая нагрузка. Но если смотреть на заёмщиков Сбера, то мы не видим никакого ухудшения состояния заёмщиков. По скоринговым баллам, по которым мы оцениваем клиентов, никакого драматического или даже существенного ухудшения вообще не происходит», — сказал Царёв в интервью kp.ru.
Кроме того, он отметил, что уровень просроченной задолженности по кредитам остаётся низким — и по потребительским кредитам, и по ипотеке.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.