В Сбере оценили положение российских заёмщиков

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Заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв заявил, что закредитованность населения не переходит опасные уровни и потребительское кредитование не нуждается в охлаждении.
В Сбере оценили положение российских заёмщиков
  • РИА Новости

«Страна большая — возможно, есть клиенты и сегменты, где сейчас есть повышенная долговая нагрузка. Но если смотреть на заёмщиков Сбера, то мы не видим никакого ухудшения состояния заёмщиков. По скоринговым баллам, по которым мы оцениваем клиентов, никакого драматического или даже существенного ухудшения вообще не происходит», — сказал Царёв в интервью kp.ru.

Кроме того, он отметил, что уровень просроченной задолженности по кредитам остаётся низким — и по потребительским кредитам, и по ипотеке.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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