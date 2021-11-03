Польский журналист поразмышлял о необходимости «Северного потока — 2»

Польский журналист Анджей Кублик в статье для газеты Gazeta Wyborcza поделился мыслями о ситуации с поставками российского газа в Европу и выразил мнение, что «Газпром» якобы не испытывает необходимости в «новом трубопроводе на дне Балтийского моря».

«Приостановив перед наступлением зимы транзит газа в Германию через Польшу, «Газпром» сам доказал, что новый газопровод на дне Балтийского моря — это совершенно ненужная инвестиция», — пишет журналист, полагая, что «Газпром» «ограничил транзит газа в Германию» через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Как считает Кублик, компании пришлось списать в убытки неиспользованные зарезервированные мощности.

При этом в «Газпроме» отмечали, что заявки европейских потребителей в данном случае «выполняются в полном объёме», а колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей.

Автор материала также пишет, что с начала ноября «Газпром» «сократил транзит газа в Западную Европу через Украину», а всё это «происходит в преддверии зимы, когда спрос на газ растёт».

«Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости. Зачем вкладывать деньги в новую инфраструктуру, если не используется даже существующая?» — задаёт вопрос Кублик, слова которого приводит ИноСМИ.

2 ноября в Кремле напомнили, что Россия выполняет обязательства перед Европейским союзом по поставкам газа, а поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября «по-прежнему остаётся в силе».

Как отмечал Путин, пополнение ПХГ в Европе даст возможность стабильно и ритмично выполнять контрактные обязательства и снабжать европейских партнёров, а также создать более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Вместе с тем в Минэкономики ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» предоставляет больше возможностей для транспортировки газа в Европу.

В Госдепартаменте США, комментируя ситуацию на газовом рынке Европы, отметили, что Россия не провоцировала газовый кризис.