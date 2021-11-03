В России установлен исторический рекорд по объёму инвестиций в недвижимость

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Объём инвестиций в недвижимость России за три квартала 2021 года составил 281 млрд рублей, что является максимальным показателем за всю историю современного рынка страны.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщила консалтинговая компания CBRE.

«Согласно нашей оценке, объём инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350—390 млрд рублей (€4—4,5 млрд)», — отметили в CBRE.

Среди основных секторов инвестирования — жилая недвижимость, склады, офисы, торговые объекты.

Ранее вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU выразил мнение, что снижение стоимости недвижимости в стране возможно в перспективе.

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