В России установлен исторический рекорд по объёму инвестиций в недвижимость
Как пишет РИА Новости, об этом сообщила консалтинговая компания CBRE.
«Согласно нашей оценке, объём инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350—390 млрд рублей (€4—4,5 млрд)», — отметили в CBRE.
Среди основных секторов инвестирования — жилая недвижимость, склады, офисы, торговые объекты.
Ранее вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU выразил мнение, что снижение стоимости недвижимости в стране возможно в перспективе.