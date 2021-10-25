Эдельгериев прокомментировал идею введения углеродного налога в ЕС

Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев назвал несправедливым подход ЕС в вопросе возможного введения углеродного налога.

Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«На сегодняшний день не только Россия, но и ряд других государств и организаций предъявляют вопросы и претензии к самой структуре углеродного корректирующего механизма — такое название сформулировали европейцы. В частности, есть инициатива ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — RT), инициатива Международного валютного фонда об иных подходах к ценообразованию на углерод. Все они должны быть глобальными — а европейский подход не отвечает требованиям. И они должны быть справедливы — европейский подход несправедливый», — подчеркнул Эдельгериев.

Он также отметил, что в настоящее время европейская инициатива «находится в стадии формирования, и окончательного решения нет».

Ранее эколог и экономист Михаил Романов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.