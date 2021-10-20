Налоговые поступления в бюджет Ямала выросли на 23% в 2021 году

Налоговые поступления в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа выросли на 23% в 2021 году.

О пополнении регионального бюджета в январе — сентябре на заседании профильного комитета заксобрания сообщил и. о. начальника регионального управления ФНС Дмитрий Крижановский, передаёт «Ямал-Медиа».

Самую значительную часть в структуре налоговых доходов составил налог на прибыль — 70,3 млрд рублей.

Далее следуют налог на имущество организаций (55,7 млрд рублей) и НДФЛ (33,9 млрд рублей).

В августе «Крыминформ» сообщало, что более 26 тыс. самозанятых в Крыму заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля 2020 года.