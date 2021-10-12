Совет МВФ выразил доверие главе фонда Георгиевой
«Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и её способности эффективно исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении.
Как отмечается, совет «верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ».
В сообщении также подчёркивается, что фонд обязуется рассмотреть «возможные дополнительные шаги» по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри МВФ.
Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) просит предоставить дополнительные сведения, касающиеся разбирательства в отношении главы фонда Кристалины Георгиевой.
Главу фонда подозревают в том, что в бытность исполнительным директором МВФ она требовала от подчинённых завышать бизнес-рейтинг Китая.