Совет МВФ выразил доверие главе фонда Георгиевой

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил доверие директору-распорядителю фонда Кристалине Георгиевой на фоне скандала с рейтингами. Об этом сообщили в МВФ.

«Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и её способности эффективно исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении.

Как отмечается, совет «верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ».

В сообщении также подчёркивается, что фонд обязуется рассмотреть «возможные дополнительные шаги» по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри МВФ.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) просит предоставить дополнительные сведения, касающиеся разбирательства в отношении главы фонда Кристалины Георгиевой.

Главу фонда подозревают в том, что в бытность исполнительным директором МВФ она требовала от подчинённых завышать бизнес-рейтинг Китая.

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