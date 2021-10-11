Чижов заявил о возможности разрешения кризиса на рынке газа ЕС

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что те действия, которые могут задержать рост цен на газ в Европе, произойдут «скорее раньше, чем позже».

Он отметил, что президент России Владимир Путин дал некоторые рекомендации «Газпрому», чтобы тот проявил больше гибкости.

«И что-то заставляет меня думать, что «Газпром» прислушается», — сказал Чижов в интервью газете Financial Times.

По его словам, действия, способные сдержать стремительно растущие оптовые цены, могут произойти «скорее раньше, чем позже».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.