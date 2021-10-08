В Подмосковье число самозанятых превысило 270 тысяч

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Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что в регионе наблюдается значительный прирост числа самозанятых.
В Подмосковье число самозанятых превысило 270 тысяч
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Если на конец прошлого года у нас было 168 тыс. самозанятых, то на сегодняшний день их уже более 270 тыс.», — уточнила Зиновьева.

За два года доход самозанятых в области превысил 73 млрд рублей. Область входит в топ-3 регионов России по количеству предпринимателей, работающих в таком статусе.

Ранее НСН передавала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.

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