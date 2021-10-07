Аграрии Адыгеи получили награды на выставке «Золотая осень — 2021»

Делегация Адыгеи приняла участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021» в Москве, её представители получили награды.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Более 30 адыгейских предприятий представили на мероприятии свою продукцию. По поручению главы республики Мурата Кумпилова делегацию возглавил вице-премьер региона Мурат Тхакушинов.

Как отмечается, в номинации «Эффективный грантополучатель» глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Азамат Дербе получил золотую медаль выставки.

В этой же категории серебряной и бронзовой медалями награждены руководители КФХ Валентина Бухарова и Султан Болоков.

В номинации «Икра осетровых рыб» золото досталось главе КФХ Мире Шеуджен.

За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития территорий администрация Майкопского района отмечена серебряной медалью, Красногвардейского — бронзовой.

«Отрадно, что труд наших работников АПК отмечен на «Золотой осени». Во многом достижения наших производителей стали возможными благодаря нацпроектам и госпрограммам развития сельского хозяйства», — заявил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что Московская область планирует подписать 14 соглашений с инвестициями на 13 млрд рублей в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень».

Кроме того, как передавал телеканал «360», в Московской области ввели в сельскохозяйственный оборот 25 тыс. га земель с начала 2021 года.