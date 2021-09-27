В ноябре в Москве пройдёт форум «Всемирный день качества — 2021»

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Международный форум «Всемирный день качества — 2021» состоится в Москве с 10 по 12 ноября.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией, ННЦК при поддержке Европейской организации качества и Азиатско-Тихоокеанской организации качества, Фонда Росконгресс.

Цель мероприятия — обсуждение и популяризация лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях.

Отмечается, что форум состоится в гибридном формате.

Ранее ОТР передавала о прошедшем в Москве Столыпинском форуме.

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