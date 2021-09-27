В ноябре в Москве пройдёт форум «Всемирный день качества — 2021»
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией, ННЦК при поддержке Европейской организации качества и Азиатско-Тихоокеанской организации качества, Фонда Росконгресс.
Цель мероприятия — обсуждение и популяризация лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях.
Отмечается, что форум состоится в гибридном формате.
Ранее ОТР передавала о прошедшем в Москве Столыпинском форуме.