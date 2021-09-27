В ноябре в Москве пройдёт форум «Всемирный день качества — 2021»

Международный форум «Всемирный день качества — 2021» состоится в Москве с 10 по 12 ноября.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня». Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией, ННЦК при поддержке Европейской организации качества и Азиатско-Тихоокеанской организации качества, Фонда Росконгресс. Цель мероприятия — обсуждение и популяризация лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Отмечается, что форум состоится в гибридном формате. Ранее ОТР передавала о прошедшем в Москве Столыпинском форуме.