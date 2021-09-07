Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка нефти при ценах выше $100 за баррель
- Reuters
По его словам, такие цены снова видеть не хотелось бы.
«Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,— обрушению рынка», — сказал Алекперов.
Он отметил, что стоимость в коридоре $65–75 за баррель комфортна для потребителей, и страны—участники ОПЕК+ нацелены на её сохранение.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на Brent с поставкой в ноябре торгуются в районе $72,5 за баррель.