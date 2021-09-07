Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка нефти при ценах выше $100 за баррель

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Нефть дороже $100 за баррель может привести к обрушению рынка, считает президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка нефти при ценах выше $100 за баррель
  • Reuters

По его словам, такие цены снова видеть не хотелось бы.

«Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,— обрушению рынка», — сказал Алекперов.

Он отметил, что стоимость в коридоре $65–75 за баррель комфортна для потребителей, и страны—участники ОПЕК+ нацелены на её сохранение.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на Brent с поставкой в ноябре торгуются в районе $72,5 за баррель.

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