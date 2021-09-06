Цена газа в Европе преодолела отметку $650 за 1000 кубометров

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В ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $650 за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе преодолела отметку $650 за 1000 кубометров
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Так, например, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала $654,1 за 1 тыс. кубометров.

Как указывает агентство, всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее заявил, что экспорт компании в Европу в 2021 году превысит 183 млрд кубометров газа.

«Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м.

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