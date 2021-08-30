Эксперт по фондовому рынку Бабин назвал швейцарский франк надёжной валютой

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что швейцарский франк является наиболее надёжной валютой в мире.

«Швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии», — заявил Бабин в интервью с агентством «Прайм».

По его мнению, швейцарский франк считается одной из основных защитных валют наряду с американским долларом.

Ранее сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова Татьяна Куликова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала об идеальной валюте для хранения сбережений.