Эксперт по фондовому рынку Бабин назвал швейцарский франк надёжной валютой

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что швейцарский франк является наиболее надёжной валютой в мире.

«Швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии», — заявил Бабин в интервью с агентством «Прайм».

По его мнению, швейцарский франк считается одной из основных защитных валют наряду с американским долларом.

Ранее сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова Татьяна Куликова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала об идеальной валюте для хранения сбережений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить