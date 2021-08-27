НБКИ: в июле вырос спрос на микрозаймы более 30 тысяч рублей

Короткая ссылка
В июне 2021 года спрос на микрозаймы более 30 тыс. рублей вырос до 15,5%. Годом ранее доля таких ссуд составляла 13,1%.
НБКИ: в июле вырос спрос на микрозаймы более 30 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга у заёмщика с крупным микрозаймом выше, чем с небольшим, — 543 балла против 483.

В основном такие займы оформляют предприниматели для решения актуальных задач или ликвидации кассовых разрывов.

В число регионов — лидеров по выдаче займов в микрофинансовых организациях входят Белгородская, Архангельская и Кемеровская области.

Наименьший ПКР отмечен в Московской области, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить