НБКИ: в июле вырос спрос на микрозаймы более 30 тысяч рублей

В июне 2021 года спрос на микрозаймы более 30 тыс. рублей вырос до 15,5%. Годом ранее доля таких ссуд составляла 13,1%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга у заёмщика с крупным микрозаймом выше, чем с небольшим, — 543 балла против 483.

В основном такие займы оформляют предприниматели для решения актуальных задач или ликвидации кассовых разрывов.

В число регионов — лидеров по выдаче займов в микрофинансовых организациях входят Белгородская, Архангельская и Кемеровская области.

Наименьший ПКР отмечен в Московской области, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.