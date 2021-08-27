НБКИ: в июле вырос спрос на микрозаймы более 30 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среднее значение персонального кредитного рейтинга у заёмщика с крупным микрозаймом выше, чем с небольшим, — 543 балла против 483.
В основном такие займы оформляют предприниматели для решения актуальных задач или ликвидации кассовых разрывов.
В число регионов — лидеров по выдаче займов в микрофинансовых организациях входят Белгородская, Архангельская и Кемеровская области.
Наименьший ПКР отмечен в Московской области, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.
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