Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 26 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,89%, составив $67,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,58% — до $71,83 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню объёмов добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.