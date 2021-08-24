Объём инвестиций в некоторые особые экономические зоны России превысил 304 млрд рублей за 10 лет

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Общий объём инвестиций в особые экономические зоны промышленно-производственного типа в России (ОЭЗ ППТ) составил 304,6 млрд рублей за 10 лет.
Объём инвестиций в некоторые особые экономические зоны России превысил 304 млрд рублей за 10 лет
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом «Известиям» сообщили аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Отмечается, что общий объём инвестиций, вложенных резидентами ОЭЗ ППТ в России, в 2020 году составляет почти 33 млрд рублей.

Общее количество произведённых резидентами ОЭЗ ППТ инвестиций за последние 10 лет увеличилось в 10 раз и составило 304,6 млрд рублей, рассказали в компании.

После снижения уровня инвестиций в 2017—2018 годах наблюдался новый рост объёма вложенных средств резидентами, добавили аналитики.

В апреле НСН сообщала, что ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности.

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