В МИД России прокомментировали возможность отказа Украины от транзита газа

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Если Украина не захочет транзита российского газа, Москва обойдётся и без неё. Такое мнение выразил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. — RT), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — цитирует РИА Новости Биричевского.

По его словам, «если Украина не захочет пропускать газ через свою территорию, то, наверное, Россия сможет обойтись и без неё».

Биричевский выразил сомнения в том, что Киев откажется от транзита российского газа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.

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