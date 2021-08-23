Виноградарские предприятия Крыма получили почти 2,3 млрд рублей господдержки за семь лет, заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«За семь лет виноградарские предприятия республики получили 2,256 млрд рублей господдержки, увеличив закладку молодых виноградников более чем в три раза», — сказал он.

Как отметил Рюмшин, удельный вес малопродуктивных виноградников возрастом более 20 лет снизился на 9,5% за семь лет.

Он также добавил, что за этот же срок было заложено 3819 га новых насаждений. До 2025 года планируется заложить ещё 4 тыс. га.

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