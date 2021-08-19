Президент Казахстана примет участие в ВЭФ-2021

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Президент Казахстана примет участие в ВЭФ-2021
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Встреча советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева прошла в Москве. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие казахстанской делегации в форуме.

«Двусторонние отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне устойчивого стратегического партнёрства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов», — заявил Кобяков.

По его словам, важно развивать не только политические, но и экономические партнёрские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в обеих странах.

Кошербаев, со своей стороны, рассказал, что в настоящее время формируется состав делегации на ВЭФ-2021.

«Восточный экономический форум даёт возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами», — отметил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

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