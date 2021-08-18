НБКИ: экономически активные россияне начали чаще брать потребкредиты

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Экономически активные россияне начали чаще оформлять потребительские кредиты, выяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
НБКИ: экономически активные россияне начали чаще брать потребкредиты
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, за минувший год на 1,4 п. п. выросла доля граждан 30—39 лет, берущих потребкредиты. Доля граждан младше 30 лет, оформляющих такие ссуды, увеличилась на 0,6 п. п., от 40 до 49 лет — на 0,2 п. п.

Наибольшая доля в структуре заёмщиков по числу взятых потребкредитов осталась за возрастной категорией 30—39 лет (32,7%).

Как заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ситуация в сегменте потребкредитования в этом году в целом достаточно стабильна, в связи с чем банки стараются кредитовать граждан экономически активного возраста, чей персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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