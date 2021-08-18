Приложение Инвестпортала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что мобильное приложение Инвестиционного портала Москвы, которое было запущено в ноябре прошлого года, скачали более 4,5 тыс. раз.

Об этом информирует НСН.

«Сегодня Инвестиционный портал Москвы остаётся одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: только с начала этого года предприниматели воспользовались его сервисами более 71,2 тыс. раз, то есть около 340 раз в день», — отметил Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что ежегодно увеличивается доля тех, кто пользуется московскими цифровыми ресурсами со смартфонов или планшетов.

Ранее сайт «Аргументы и Факты» передавал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».