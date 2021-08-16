Эксперт по вопросам энергетики прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе
- Reuters
«По ценам мы видим колебания качелей, когда высокие цены на СПГ в Азии притягивают сырьё, после чего растут цены на трубопроводный газ в Европе, благодаря чему общие поставки сжиженного газа в Европу сократились», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, ажиотаж на газовом рынке ЕС, который идёт с августа, носит психологический характер.
Как отметил Перов, никто не знает, какой окажется предстоящая зима, и не исключено, что температура в зимние месяцы будет ещё ниже.
«Если европейцы не закачают нужные объёмы в ПХГ, то они столкнутся с дефицитом газа», — добавил эксперт.
Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.