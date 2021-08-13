Инвестиционный форум «Зауралье» пройдёт 10—11 сентября в Башкирии
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
Организаторы — Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии.
Деловая программа включает стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий, дискуссионные секции, посвящённые развитию АПК, внутреннего туризма, и другим вопросам.
Кроме того, запланированы фестивали, в том числе «Кумысфест» и фестиваль этнического рока.
Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в гибридном формате.