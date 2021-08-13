Инвестиционный форум «Зауралье» пройдёт 10—11 сентября в Башкирии

Короткая ссылка
Всероссийский инвестиционный форум «Зауралье» пройдёт 10—11 сентября в башкирском Сибае.
Инвестиционный форум «Зауралье» пройдёт 10—11 сентября в Башкирии
  • ©forum-zauralye.com

Об этом сообщает «Правда.Ру».

Организаторы — Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии.

Деловая программа включает стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий, дискуссионные секции, посвящённые развитию АПК, внутреннего туризма, и другим вопросам.

Кроме того, запланированы фестивали, в том числе «Кумысфест» и фестиваль этнического рока.

Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в гибридном формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить