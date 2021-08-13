Аналитик Васильев перечислил факторы поддержки курса рубля

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Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев перечислил факторы поддержки курса рубля.
Аналитик Васильев перечислил факторы поддержки курса рубля
  • Reuters

«В этом году август проходит достаточно спокойно для российской валюты, и мы ожидаем, что подобная динамика сохранится до конца месяца. Полагаем, что рубль в августе останется в диапазоне 72—75 к доллару и 85—88 к евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в пользу отечественной валюты выступают, в частности, высокие цены на нефть, частично закрытые внешние границы из-за пандемии, повышение ключевой ставки ЦБ, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку.

Как отметил Васильев, в целом в 2021 году рубль чувствует себя более уверенно, чем другие валюты развивающихся рынков.

«С начала года рубль укрепился к доллару на 1,2% благодаря подъёму нефтяных цен на 39%. Кроме этого, в пользу рубля выступают высокие цены на газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну», — пояснил он.

Ранее доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе.

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