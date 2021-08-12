РБК: в агентстве S&P посчитали денежные резервы Москвы
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По данным S&P, резервы столицы состоят из собственных средств и средств московских бюджетных учреждений.
В агентстве заявили, что ожидают, что «город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году».
«В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — заявили в S&P.
Отмечается, что ситуация с ликвидностью останется комфортной по меньшей мере в ближайший год, поскольку для покрытия потенциального дефицита Москва сможет использовать денежную подушку своих ГУП и учреждений.
Также долгосрочный кредитный уровень Москвы подтверждён на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Ранее S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что санкции не влияют на экономическое развитие России.