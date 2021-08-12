РБК: в агентстве S&P посчитали денежные резервы Москвы

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Эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) в своём обзоре сообщили, что по состоянию на 1 июля 2021 года Москва накопила около 940 млрд рублей денежных резервов. Об этом пишет РБК.
РБК: в агентстве S&P посчитали денежные резервы Москвы
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По данным S&P, резервы столицы состоят из собственных средств и средств московских бюджетных учреждений. 

В агентстве заявили, что ожидают, что «город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году».

«В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — заявили в S&P.

Отмечается, что ситуация с ликвидностью останется комфортной по меньшей мере в ближайший год, поскольку для покрытия потенциального дефицита Москва сможет использовать денежную подушку своих ГУП и учреждений.

Также долгосрочный кредитный уровень Москвы подтверждён на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Ранее S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что санкции не влияют на экономическое развитие России.

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