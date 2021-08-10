Московские заказчики сэкономили около 1 млрд рублей благодаря совместным закупкам

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Столичные заказчики сэкономили около 1 млрд рублей с 2018 года благодаря проведению совместных закупок, организованных департаментом Москвы по конкурентной политике.
Московские заказчики сэкономили около 1 млрд рублей благодаря совместным закупкам
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Как правило, в форме совместных закупок московские заказчики приобретают воду, бумагу, канцтовары, расходные материалы для офисной оргтехники. С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более 1 млрд рублей при общем объёме размещённых закупок 9,2 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего в 345 совместных закупках приняли участие 2,2 тыс. заказчиков из Москвы.

Как уточняется, совместные закупки — это вид конкурентных закупок. В них принимают участие двое и более заказчиков, которые приобретают идентичные товары, работы или услуги.

Благодаря такой мере увеличивается объём закупки и начальная цена контракта, что привлекает больше потенциальных участников и позволяет повысить конкуренцию, а в итоге снизить цену контракта.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что объём контрактов государственно-частного партнёрства в Москве вырос на 88,7 млрд рублей с начала года.

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