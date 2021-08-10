Новак высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов

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Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов.
Новак высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов
  • © РИА Новости

Его заявление опубликовано на сайте кабмина.

«Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации», — заявил вице-премьер.

Ранее Новак заявлял, что российское правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина из страны.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.

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