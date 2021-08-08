«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое

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«Газпром» возобновил подачу сырья на новоуренгойский Завод по подготовке конденсата к транспорту после произошедшей там аварии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром переработки».
«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое
  • Reuters

«7 августа возобновлена подача сырья на уренгойский Завод по подготовке конденсата к транспорту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «после завершения процесса деэтанизации начнётся отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции».

6 августа стало известно, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ «Газпрома» в Уренгое.

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