«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое

«Газпром» возобновил подачу сырья на новоуренгойский Завод по подготовке конденсата к транспорту после произошедшей там аварии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром переработки».

Reuters

«7 августа возобновлена подача сырья на уренгойский Завод по подготовке конденсата к транспорту», — говорится в сообщении. Отмечается, что «после завершения процесса деэтанизации начнётся отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции». 6 августа стало известно, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ «Газпрома» в Уренгое.