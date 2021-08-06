Аналитик рассказал о перспективах курса рубля

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о перспективах курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что пара доллар/рубль, вероятнее всего, останется ещё на долгое время в более-менее устоявшемся коридоре — приблизительно от 72 до 74 рублей за доллар, хотя, возможно, и с некоторым уклоном курса вниз.

«Сползание в район 70 рублей или ниже (показатели июня 2020 года) может стать вполне реальным сценарием в случае, если нефтяные цены продолжат плавный подъём в направлении $80 за баррель, а фондовый российский рынок выйдет на отметки 4100—4250 по индексу Мосбиржи», — предположил эксперт.

При этом Пушкарёв добавил, что самый вероятный коридор для пары евро/рубль на август — сентябрь — от 84 до 89 рублей.

Ранее доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе.