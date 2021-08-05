Поступления от торгового сбора в Москве увеличились на 52%

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Поступления от торгового сбора в московский бюджет увеличились на 52% за первые шесть месяцев 2021 года и составили 4,4 млрд рублей.
Поступления от торгового сбора в Москве увеличились на 52%
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Торговый сбор ввели в столице в 2015 году.

За весь этот период он принёс городскому бюджету более 45 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При этом для честного бизнеса он не создаёт дополнительной налоговой нагрузки: предприниматель может вычесть уплаченный торговый сбор из налога на прибыль, налога в рамках упрощённой системы налогообложения или налога на доходы физических лиц», — добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области в январе — мае 2021 года составил 83,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 112,6% к аналогичному периоду 2020-го.

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