В Самарской области обсудили вопрос исполнения бюджета за I полугодие

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в формате видео-конференц-связи провёл заседание регионального кабмина, на котором был утверждён отчёт об исполнении областного бюджета за I полугодие 2021 года.

Об этом сообщает volga.news.

Мероприятие состоялось 23 июля.

Как отмечается, соответствующий доклад представил министр управления финансами Андрей Прямилов.

По его информации, в бюджет региона поступило 124,87 млрд рублей. Исполнение доходов по отношению к годовым плановым назначениям составило 63,1%.

Налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 1 июля поступило на сумму 88,5 млрд рублей, или 62,3% от годовых плановых расчётов.

В свою очередь, Кудряшов уточнил, что в целом в текущем году экономика Самарской области показывает уверенный рост.

«Невозможно гарантировать, что этот рост будет стабильным: ситуация с распространением инфекции непрогнозируемая. Но те процессы, которые мы наблюдаем в экономике сегодня, вселяют определённый оптимизм», — заключил он.

Как ранее сообщал «Взгляд», в июне фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям.