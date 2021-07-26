В Самарской области обсудили вопрос исполнения бюджета за I полугодие
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
Мероприятие состоялось 23 июля.
Как отмечается, соответствующий доклад представил министр управления финансами Андрей Прямилов.
По его информации, в бюджет региона поступило 124,87 млрд рублей. Исполнение доходов по отношению к годовым плановым назначениям составило 63,1%.
Налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 1 июля поступило на сумму 88,5 млрд рублей, или 62,3% от годовых плановых расчётов.
В свою очередь, Кудряшов уточнил, что в целом в текущем году экономика Самарской области показывает уверенный рост.
«Невозможно гарантировать, что этот рост будет стабильным: ситуация с распространением инфекции непрогнозируемая. Но те процессы, которые мы наблюдаем в экономике сегодня, вселяют определённый оптимизм», — заключил он.
Как ранее сообщал «Взгляд», в июне фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям.