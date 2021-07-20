Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке России

Основатель бренда безоператорных мини АЗС и топливораздаточных колонок Benza Михаил Колесников прокомментировал ситуацию на топливном рынке России.

В беседе с oilcapital.ru он высказал мнение, что в ближайшее время сети АЗС будут стремиться компенсировать рентабельность всеми возможными способами.

«Магазины с сопутствующими товарами, кафе — сегодня это единственная возможность окупить затраты на содержание заправок. Поэтому в экономически выгодных местах зоны торговли и общепита на АЗС будут разрастаться», — отметил эксперт.

Ранее вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.