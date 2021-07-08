Экономист прокомментировал динамику курса доллара
- РИА Новости
«Летом такие скачки вполне возможны: идёт чистая корректировка курса, связанная с обычными рыночными колебаниями», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Как отметил эксперт, предпосылок для ослабления рубля нет: например, цены на углеводороды растут, а это главный критерий, влияющий на динамику курса.
По прогнозу Твердохлеба, общий тренд сведётся к тому, что курс будет колебаться в пределах 72—74 рублей за доллар.
Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН обратила внимание, что курс евро поднялся к максимуму с 3 июня 2021 года в паре с рублём.
«Для этого у него есть сразу несколько оснований. Первое заключается в стабилизации курса евровалюты на мировом валютном рынке, что обеспечивает пару евро и рубль поддержкой», — сказала она.
По её словам, пара евро и рубль может скорректироваться к диапазону 88,20—88,50.
Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс доллара во время торгов на Московской бирже превысил 75 рублей.