Экономист прокомментировал ситуацию с ростом курса евро

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что курс евро в ходе торгов в четверг, 8 июля, превысил 89 рублей.

«Евро подтянулся. В течение последних дней мы наблюдали рост курса доллара по отношению к рублю. Евро стоял, в общем-то, на стационарной позиции. Мы знаем, что курс евро и доллара идут параллельно по отношению к рублю, поэтому было логично ожидать, что евро в ближайшее время тоже подтянется к курсу доллара — по темпам, имеется в виду», — объяснил Беляев.

Эксперт добавил, что курс рубля вернулся на свои фундаментальные значения. Он отметил, что поскольку рубль отклонялся сильно и в течение достаточно длительного времени, то коррекция произошла «как пружина».

«Рубль несколько проскочил вот эти вот свои фундаментальные значения. Это указывает на то, что тенденции ни у доллара, ни у евро по дальнейшему укреплению по отношению к рублю, во всяком случае в длительной тенденции, нет. Может быть, мы ещё день-другой понаблюдаем вот такие остаточные явления удешевления рубля по отношению к доллару», — сказал он.

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 89 рублей.