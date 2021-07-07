Аналитик прокомментировала ситуацию с курсом рубля

Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева прокомментировала ситуацию с курсом рубля.

В беседе с Life.ru она заявила, что общая картина для отечественной валюты складывается благоприятно.

«Конечно, решение Минфина увеличить объёмы покупок валюты в рамках бюджетного правила может несколько сдержать укрепление рубля. Однако не сможет полностью остановить этот процесс, учитывая ожидаемое дальнейшее повышение ключевой ставки со стороны ЦБ РФ», — сказала эксперт.

По её словам, в III квартале 2021 года ожидается диапазон по курсу на уровне 71—75 рублей за доллар, а до конца года — на уровне 69—74.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.