Аналитик прокомментировала ситуацию с курсом рубля

Короткая ссылка
Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева прокомментировала ситуацию с курсом рубля.
Аналитик прокомментировала ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

В беседе с Life.ru она заявила, что общая картина для отечественной валюты складывается благоприятно.

«Конечно, решение Минфина увеличить объёмы покупок валюты в рамках бюджетного правила может несколько сдержать укрепление рубля. Однако не сможет полностью остановить этот процесс, учитывая ожидаемое дальнейшее повышение ключевой ставки со стороны ЦБ РФ», — сказала эксперт.

По её словам, в III квартале 2021 года ожидается диапазон по курсу на уровне 71—75 рублей за доллар, а до конца года — на уровне 69—74.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить