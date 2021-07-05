В Роспотребнадзоре оценили ущерб экономике от коронавируса в 2020 году

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Ущерб экономике России от коронавирусной инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году».

«Даже без учёта потерь непроизведённого валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей», — говорится в документе.

Как уточняется, данный показатель в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю».

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