В Российском зерновом союзе оценили возможное влияние жары на урожай

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценил возможное влияние жары на урожай.
В Российском зерновом союзе оценили возможное влияние жары на урожай
  • globallookpress.com

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что жаркая погода не отразится на урожае, так как всё уже было учтено.

В ряде регионов действительно засуха, но есть и те, кто в состоянии компенсировать потери другого субъекта.

«Даже есть регионы, которые выйдут на рекордные показатели в этом году. Среди них Кубань, Ставрополь. Там уже идёт уборка и нет никаких проблем», — сказал Злочевский.

Ранее Злочевский в беседе с НСН дал прогноз по урожаю 2021 года.

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