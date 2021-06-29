В Тюмени открылся форум «Ямал. Арктика. Нефтегаз»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Регион».
Среди участников мероприятия — руководители компаний профильной сферы.
Они обсудят вопросы развития нефтегазовой отрасли в ЯНАО и российской Арктике в целом.
Так, в список тем войдут в том числе перспективы Тазовского месторождения, развитие Северного морского пути, а также благоустройство месторождений.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.