В Тюмени открылся форум «Ямал. Арктика. Нефтегаз»

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В Тюмени начал работу форум «Ямал. Арктика. Нефтегаз».
В Тюмени открылся форум «Ямал. Арктика. Нефтегаз»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Среди участников мероприятия — руководители компаний профильной сферы.

Они обсудят вопросы развития нефтегазовой отрасли в ЯНАО и российской Арктике в целом.

Так, в список тем войдут в том числе перспективы Тазовского месторождения, развитие Северного морского пути, а также благоустройство месторождений.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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