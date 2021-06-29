В Тюмени открылся форум «Ямал. Арктика. Нефтегаз»

В Тюмени начал работу форум «Ямал. Арктика. Нефтегаз».

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Среди участников мероприятия — руководители компаний профильной сферы.

Они обсудят вопросы развития нефтегазовой отрасли в ЯНАО и российской Арктике в целом.

Так, в список тем войдут в том числе перспективы Тазовского месторождения, развитие Северного морского пути, а также благоустройство месторождений.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.