Ростовская область подписала 12 соглашений на ПМЭФ

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Ростовская область подписала 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.
Ростовская область подписала 12 соглашений на ПМЭФ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как заявил губернатор Василий Голубев, достигнуты договорённости, в частности, с «Мобильными ТелеСистемами», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», «ДОМ.РФ», АО «Группа «Синара», АО «Русские башни», а также с Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.

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