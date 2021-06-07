Ростовская область подписала 12 соглашений на ПМЭФ

Ростовская область подписала 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как заявил губернатор Василий Голубев, достигнуты договорённости, в частности, с «Мобильными ТелеСистемами», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», «ДОМ.РФ», АО «Группа «Синара», АО «Русские башни», а также с Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.