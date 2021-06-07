В Российском союзе мукомольных предприятий прокомментировали ситуацию с гречкой

Короткая ссылка
Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич прокомментировал ситуацию с гречкой.
В Российском союзе мукомольных предприятий прокомментировали ситуацию с гречкой
  • РИА Новости

«По моей оценке, на 1 июля, когда закончится действующий сельхозгод, остатки зерна гречихи и крупы гречневой в пересчёте на зерно составят более 400 тыс. тонн. В зерновом эквиваленте в месяц в среднем в России расходуется зерна гречихи (имеется в виду крупы, но в пересчёте на зерно) порядка 50 тыс. тонн», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Таким образом, мы получим запас на восемь месяцев — и это без учёта нового урожая.

Более того, как отметил Гуревич со ссылкой на оценку Минсельхоза, в 2021 году засеют около 900 тыс. га земли под гречиху.

При этом эксперт добавил, что гречка — не самая популярная крупа в России.

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки. Он будет действовать до 31 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить