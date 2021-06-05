Белоусов рассказал о выделенных 4 трлн рублей на поддержку экономики России

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Российское правительство выделило около 4 трлн рублей на поддержку экономики страны во время пандемии. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Белоусов рассказал о выделенных 4 трлн рублей на поддержку экономики России
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Пакет поддержки, который выплатили за 2020 год, был примерно 2 трлн рублей, это весь пакет поддержки», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Он уточнил, что примерно такой же объём господдержки приходится и на 2021 год.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.

Российский президент Владимир Путин отметил, что экономика страны на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.

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