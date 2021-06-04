Новак заявил, что в России нет дефицита бензина и дизельного топлива

В России не наблюдается дефицита бензина или дизельного топлива, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, накопленные запасы почти на 30% больше, чем в предыдущие годы», — сказал Новак.

По его словам, правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на заправках не превышали инфляцию.

Ранее Минэнерго пообещало не допустить дефицита бензина в России этим летом.

В феврале директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.