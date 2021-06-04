Новак заявил, что в России нет дефицита бензина и дизельного топлива

Короткая ссылка
В России не наблюдается дефицита бензина или дизельного топлива, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил, что в России нет дефицита бензина и дизельного топлива
  • globallookpress.com

«Дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, накопленные запасы почти на 30% больше, чем в предыдущие годы», — сказал Новак.

По его словам, правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на заправках не превышали инфляцию.

Ранее Минэнерго пообещало не допустить дефицита бензина в России этим летом.

В феврале директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить