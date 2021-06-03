Подмосковье планирует подписать 13 соглашений по сельскому хозяйству на ПМЭФ

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Делегация из Московской области планирует подписать 13 договоров в отрасли сельского хозяйства во время Петербургского международного экономического форума.
Подмосковье планирует подписать 13 соглашений по сельскому хозяйству на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, десять проектов, которые уже находятся на стадии реализации, позволят создать свыше 13 тыс. новых рабочих мест.

«По направлению АПК планируем к подписанию 13 соглашений взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на общую сумму 50,3 млрд рублей», — отметил он.

Ранее kp.ru сообщал, что Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на 1 трлн рублей.

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