Белоусов: мировую экономику поразила инфляционная волна

Короткая ссылка
Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что мировую экономику поразила инфляционная волна из-за ослабления денежно-кредитной политики и снижения трансграничного перетока капитала.
Белоусов: мировую экономику поразила инфляционная волна
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Инфляционная волна достаточно неожиданно поразила мировую экономику. Мы знаем, что в Соединённых Штатах беспрецедентно высокая инфляция — выше 4%. В Европе начинается инфляционная волна, мы видим больше 2% там, где раньше был 0», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Он отметил, что «признаки не только ослабления денежно-кредитной политики, о котором сейчас много говорят, но и структурных изменений, которые появляются вследствие резкого ослабления контактов между людьми, снижения трансграничного потока товаров, капитала, рабочей силы и так далее».

Ранее Белоусов объяснил обнуление доли доллара в ФНБ угрозой санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить