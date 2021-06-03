Белоусов: мировую экономику поразила инфляционная волна

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что мировую экономику поразила инфляционная волна из-за ослабления денежно-кредитной политики и снижения трансграничного перетока капитала.

«Инфляционная волна достаточно неожиданно поразила мировую экономику. Мы знаем, что в Соединённых Штатах беспрецедентно высокая инфляция — выше 4%. В Европе начинается инфляционная волна, мы видим больше 2% там, где раньше был 0», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Он отметил, что «признаки не только ослабления денежно-кредитной политики, о котором сейчас много говорят, но и структурных изменений, которые появляются вследствие резкого ослабления контактов между людьми, снижения трансграничного потока товаров, капитала, рабочей силы и так далее».

Ранее Белоусов объяснил обнуление доли доллара в ФНБ угрозой санкций.