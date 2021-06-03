Силуанов заявил об отсутствии планов по пересмотру НДФЛ

Короткая ссылка
Правительство не рассматривает новых изменений по НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений. — RT). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления, чем 60 млрд, мы оцениваем, может, даже под 100», — цитирует РИА Новости Силуанова.

С 1 января в России начала действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Так, если доходы превышают 5 млн рублей в год, то ставка вырастет с 13 до 15%.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ оценил экономическую ситуацию в России. Он отметил, что «России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить