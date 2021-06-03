Силуанов заявил об отсутствии планов по пересмотру НДФЛ

Правительство не рассматривает новых изменений по НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений. — RT). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления, чем 60 млрд, мы оцениваем, может, даже под 100», — цитирует РИА Новости Силуанова.

С 1 января в России начала действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Так, если доходы превышают 5 млн рублей в год, то ставка вырастет с 13 до 15%.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ оценил экономическую ситуацию в России. Он отметил, что «России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года».