Эксперт рассказала о перспективах курса рубля в июне

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о перспективах курса рубля в июне.
Эксперт рассказала о перспективах курса рубля в июне
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в число значимых событий входят министерская встреча стран — участниц ОПЕК+, решение Банка России по ключевой ставке, а также двусторонняя встреча президентов России и США в Женеве.

Что касается негативных факторов, то к ним эксперт отнесла санкционный вопрос и пандемию COVID-19.

«В июне мы ожидаем коридор значений курса доллара в 72,5—74,5 рубля, а курса евро — в 89—91 рубль», — заявила Мильчакова.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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