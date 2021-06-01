Эксперт рассказала о перспективах курса рубля в июне

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о перспективах курса рубля в июне.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в число значимых событий входят министерская встреча стран — участниц ОПЕК+, решение Банка России по ключевой ставке, а также двусторонняя встреча президентов России и США в Женеве.

Что касается негативных факторов, то к ним эксперт отнесла санкционный вопрос и пандемию COVID-19.

«В июне мы ожидаем коридор значений курса доллара в 72,5—74,5 рубля, а курса евро — в 89—91 рубль», — заявила Мильчакова.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.