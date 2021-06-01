Эксперт рассказал о разнице процентов по овердрафту и кредитной карте

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал о разнице процентов по овердрафту и кредитной карте.
Эксперт рассказал о разнице процентов по овердрафту и кредитной карте
  • РИА Новости

«В среднем проценты по овердрафту выше, чем по кредитной карте. Они могут достигать 20—30% годовых. Ещё одно отличие от кредитки — ограниченный срок погашения. Если по кредитной карте вносить платежи можно в течение года или больше, то овердрафт надо погасить обычно в течение одного-двух месяцев», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, многие клиенты при оформлении карты не подозревают, что по ней может быть открыт овердрафт, и выясняют это лишь тогда, когда уходят в минус.

Как считает Гусятников, в целом это невыгодный кредитный продукт.

Эксперт добавил, что если клиент не знал о наличии овердрафта и воспользовался им, то это не освобождает его от обязательств по кредиту.

Как сообщал портал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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