Эксперт дал советы тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал советы тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам.
Эксперт дал советы тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам
  • РИА Новости

«Можно задуматься о рефинансировании одним потребительским кредитом. Если назрела проблема с платёжеспособностью, то здесь ключевой совет — не затягивать с её решением. Нужно сразу же обратиться к кредитору для совместного поиска выхода из такой ситуации», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, банки, как правило, находят взаимовыгодный вариант, к примеру, кредитные каникулы или реструктуризацию долга.

Ранее, как сообщал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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