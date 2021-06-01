Эксперт дал советы тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал советы тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам.

«Можно задуматься о рефинансировании одним потребительским кредитом. Если назрела проблема с платёжеспособностью, то здесь ключевой совет — не затягивать с её решением. Нужно сразу же обратиться к кредитору для совместного поиска выхода из такой ситуации», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, банки, как правило, находят взаимовыгодный вариант, к примеру, кредитные каникулы или реструктуризацию долга.

Ранее, как сообщал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.