В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

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С 1 июля в Московской области появится ещё две меры поддержки для малого бизнеса.
В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Новые меры направлены на улучшение доступа к финансовым ресурсам. Это субсидирование процента ставки по кредитам и субсидирование для выхода на маркетплейсы.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, по сравнению с 2019 годом налоговые доходы выросли на 2,6%, до 672,4 млрд рублей. Увеличилось количество малых и средних предпринимателей. В данной сфере на данный момент работают 1,4 млн человек.

«Мы создаём все условия, чтобы к нам приходил инвестор — у нас много индустриальных парков. Их заполняемость — это основной показатель эффективности. Здесь также наблюдается рост с 53 до 61%», — добавила Зиновьева.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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